Kaymakam Yelek’ten Jandarma Tabur Komutanlığına ziyaret

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, burada devam eden bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Yelek; canla başla, sarsılmaz azim ve kararlılıkla hizmet eden askeri personellerin 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü’nü de kutladı.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek’e İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Durmuş eşlik etti.

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