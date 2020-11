Başkan Tanğlay gazetecilerle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek şu ana kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Tanğlay, 18 aylık belediye başkanlık görevi süresince yaptığı çalışmaları paylaşarak, il merkezinin yaklaşık 50 yıllık alt yapı sorununu çözdüklerini söyledi. Tanğlay, kilometrelerce yol ile merdiven, su kanalı, duvar, alt yapı ve parke çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Görevi devraldığımız günden bugüne kadar hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Biz her platformda söylüyoruz, Bitlis hak ettiği yerde değil. Bunun içinde çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Bitlis’te yine bir sezonun sonuna geldik. Bitlis’in geçmişinden gelen bir alt yapı sıkıntısı vardı. Bu yıl en büyük çalışma performansımızı alt yapıya ayırdık. Tabi bu yıl geçmişte altyapıdaki ihalelerde yapılan iş yüzde 28’lerde idi. Biz bunu yüzde 100’e getirdik. Projeye dahil edilmeyen yüzde 20’lik yeri de artışla tamamladık. Altyapı ile birlikte kanalizasyon ve içme suyu ile birlikte geçen yıl Bitlis’e gelen doğalgazın çalışmalarını yaptık. Bitlis’te altyapı diğer illerle karşılaştırıldığında epeyce zor iş. Coğrafi yapımızdan dolayı alt yapıda çok da rahat çalıştığımız bir ortam yok. Bitlis’te 13 mahallemizin kanalizasyon işini bitirdik. Mahallelerimizde ufak işler kaldı. Onları da önümüzdeki yıl tamamlayacağız. İçme suyunda da 13 mahalleden 910’unda işleri tamamladık. 8 bin haneye yeni abone bağlantısı gerçekleştirdik. Bitlis’te 69 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşedik. Zor bir işti. Bunu hayata geçirerek insanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkı sunduk. Yine içme suyunda 64 bin metre boru döşedik. Bunları yaparken Bitlis’in dar sokaklarında 11 bin 500 metre elle kazı yaparak hizmet gerçekleştirdik. Diğer illerde iş makineleri sokaklarda çalışabiliyor. Ancak Bitlis tarihi bir kent olması ve dar sokakları nedeniyle bazı işlerimizi de ele kazıyarak yaptık. Önümüzdeki yıl doğalgaz ve içme suyunda çalışma yapılmamış mahallemiz kalmayacak. Bir belediye için alt yapı çok zor bir iştir. Yaptığınız bütün yatırımları yer altına gömüp, üstünü kapatıyorsunuz. Her belediye de alt yapı işine girmez. Biz göreve geldiğimiz zaman hizmet etmek için geldik. Bu yaptığımız hizmette Bitlis’in 50 yılını garantiye almıştır. Kalan ufak tefek işleri de önümüzdeki yıl tamamlayarak altyapı işimizi bitirmiş olacağız” diye konuştu.



“Bir yandan alt yapı ve üst yapı işlerini yaparken, bir yandan da pandemi ile mücadele ettik”

Başkan Tanğlay, pandeminin alt ve üst yapı işlerine denk geldiğini dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle son günlerde de vaka sayıları artmaya başladı. Bu konuda maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmek gerekir. Buradan Bitlisli vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Biliyorsunuz Bitlis’te kahve kültürü çok fazla olduğu için bu ortamların çok fazla olmamasına inanıyoruz. Vatandaşlarımız daha çok vakitlerini evlerinde ve aileleriyle geçirmeleri daha iyi olacaktır. Bu şekilde vaka sayıları da biraz düşmüş olur. Bitlis Belediyesi olarak pandemi döneminde de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maskenin önemli olduğu dönemlerde maske makinesi alarak Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verdik. Orada üretilen maskeleri de yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa dağıttık. Esnaf kiracılarımızın kiralarını ve su abonelerin su faturalarını o dönemde 3’er ay erteledik. Ayrıca farklı esnafımızın kapalı oldukları dönemlerde gıda kolileri hazırlayarak evlerine kadar dağıttık. Bitlis’te bir ışıklandırma ve yol, kaldırım çalışması yaptık. Bu yıl ikinci etabını da tamamladık. Şimdi 3’ncü etap dediğimiz bölge olan Ahmet Eren Bulvarı ve TOKİ güzergahında da asfalt kaldırım ve refüj çalışması başlatacağız. Mahallelerde sulama suyu ile ilgili olarak çalışma başlattık. 8 milyonluk yatırımın 4 milyonluk bölümünü DAP ile ortaklaşa yürüttük. Bunu da gerçekleştirerek, kapalı sistem sulama kanalını da halkımızın hizmetine sunduk.”

Tanğlay, Güneş Enerjisi Sistemi Projesini hayata geçirerek hem belediyenin enerji giderini ortadan kaldırıp hem de belediyeye ek gelirle 450 bin TL’lik katkı sağladıklarını söyledi. Tanğlay, “Belediyemizin çok ciddi bir enerji gideri var. Enerji kullandığımız birçok alan vardı. Burada 280 bin ile 300 bin TL arasında bir elektrik giderimiz var. Biz 2.1 megabaytlık Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesi yaptık. Bu projenin maliyeti 10 bin TL oldu. Bunun 5 bin TL’si DAP tarafından karşılanırken, 5 bin TL’sini de Bitlis Belediyesi olarak bizler karşıladık. Bu projemizi de hayata geçirerek elektrik giderimizden kurtulduk, ayrıca belediyemize de gelir sağlamaya başlayacak. Projemizi Tatlıkaynak köyü yakınlarında hazineye ait bir arazi üzerinde kurduk. Açılışını da gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz Alemdar Sokak’taki sağlıklaştırmada 3’ncü etaba başlayacağız. Yine Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz Bitlis Kalesi aydınlatma projesini de tamamladık. Şimdi 4’ncü Etap TOKİ’de bir bisiklet yolu projemizi de önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Bitlis’te girilmemiş sokak bırakmayacağız mantığı ile çalışıyoruz. Alt yapının bittiği her yerde sıcak asfaltımızı seriyoruz. Sezon kapanıyor. Birkaç günümüz var. Ara yollarda eksikliklerimizi de bitirerek sezonu bu yıl kapatacağız” ifadelerini kullandı.

“Bitlis’te büyük bir duvar ve merdiven çalışması da yaptık. Bu ilde duvar çalışması yapmadan diğer çalışmaları yapamıyorsunuz” diyen Tanğlay, “Bu yıl 63 bin 500 metreküp duvar yaptık. Çevre illerimizde böyle bir duvar çalışması göremezsiniz. Ancak bizim coğrafi yapımızdan dolayı böyle bir dezavantajımız var. Bitlis’te ayrıca son iki yılda 10 bin 500 metre merdiven yaptık. Bunu da yaparken, vatandaşlarımızın daha sağlıklı yürümelerini sağlamak amacında olduk. Ayrıca parke döşeme çalışmalarında önemli bir iş gerçekleştirdik. Her sokakta Bitlis Belediyesinin olduğunu görmeniz mümkün. Bütün bu anlattıklarımın hepsi 1213 yılda yapılacak işlerdir. Ancak biz bunu 2 yıla sığdırdık. Biliyorsunuz ülkemizde pandemi var. Biz bunu bahane etmeden, kendi imkanlarımız ve merkezi hükümetimizin desteklerini alarak bu işleri gerçekleştiriyoruz. Bu işler bitti diye oturacak mıyız? Hayır. Yine karayolları ile yaptığımız bir projemizi hayata geçiriyoruz. Bin 400 metrelik çarşı merkezine 2,5 metreye 2,5 metre ebadında bir hizmet tüneli yapacağız. Hesaplarımıza göre 35 günde tamamlayacağımız bu tünel bitince bütün elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve internet gibi hizmetlerin kabloları bunun içinden geçecek. Artık bir arıza olduğunda yolu kazımak zorunda kalmayacağız. Esnaflarımız önümüzdeki yıl küçük bir sıkıntı yaşayacak ama bu kalıcı bir çözüm olacak. Otogar projemiz en büyük projelerimizden biridir. Otogar projemiz bitti. Üçyol Kavşağında yapılacak. Önümüzdeki yıl temelini atacağız. Modern bir otogar projesi yaptık. Tatvan Belediyesinin de ihtiyacı doğrultusunda onları da projeye dahil ettik. Yaptığımız otogar 30 peronun üzerindedir. Basit bir otogar olmayacak. Bitlis’te halkın en çok istediği AVM projemiz ile ilgili çalışmamız var. Martnisan ayında temelini atıyoruz. Bitlis Belediyesine yük getirmeden kar sağlayacak bir firma arıyoruz. Anlaşmalar sağlandıktan sonra yerini ve projesini paylaşacağız. Biz bu göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 50 projeden 30’unu hayata geçirdik. Kadın istihdamına yönelik bir proje yaptık. Seracılık mantığında bir proje yaptık. Her şey hazır. Yer teslimi yapıldı. Hem kadınlarımız orada zaman geçirerek, seracılığı öğrenecek hem de ürettiklerini kendileri satacaklar. Bu şekilde kadınların büyük bir kısmını da burada istihdam edeceğiz. Bitlis Valiliği ile ortak bir proje yaptık. Lazer sistemi ile hediyelik eşya üretim projesi. Bununla ilgili alımlar gerçekleştirdik. 4’ncü etaptaki Kültür Merkezine kuruyoruz. Artık gelen misafirlerimize Bitlis’in tarihi dokusunu işleyeceğimiz hediyelikleri armağan edeceğiz” dedi.

Tanğlay, Bitlis’in ticari ve tarihi kurtuluş projesi olarak nitelendirdiği Dere Üstü Projesi hakkında da kamulaştırma bedellerinin hesaplara yattığı müjdesini verdi. Projede herhangi bir aksaklığın olmadığını ifade eden Tanğlay, “En büyük sorunlarımızdan biri olan Bitlis Dere Üstü projesinde yüzde 60 oranında ilerleme sağladık. Bitlis’in ticari ve tarihi olarak kurtuluş projesidir. Bir kamulaştırma işi başlamıştı. Kamulaştırmada vatandaşımızın yanında durarak, kamulaştırma bedellerinin vatandaşları tatmin etmesini istemiştik. İkinci fiyatlar değiştirildi. Dengelendi. Vicdani olarak bahsedildiğinde istisnalar kaideyi bozmadan bu fiyatlar mağdur etmeden çözüldü. Bu konuda esnafımızın büyük çoğunluğu tapularını verdi. Paraları da hesaplarına yatıyor. Geçen hafta itibari ile 25 milyon TL dağıtıldı. 88 esnafımıza 25 milyon nakit para hesaplarına yattı. 80’in üzerinde tapuda işlemlerini bitirip bekleyen esnafımız var. Onlara yine 25 milyon TL dağıtılacak. Bu konuda öncelik esnafımız oldu. Kamu kurumlarının hiçbirine nakit ödeme yapılmadı. Ortalama 155 milyon TL bir kamulaştırma bedeli olacak. Kalanlar için acil kamulaştırma açılacak. Süreç hukuki olarak devam edecek. Bazı esnaf yürütmeyi durdurma için mahkemeye verdi. Birinci karar yürütmeyi durdurmanın reddine göre geldi. İkinci kararı bekliyoruz. O da aynı gelecek diye ümit ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

