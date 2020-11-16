Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki sağır ve dilsiz kardeşler, 20 yıldır çobanlık yapıyor.

Doğuştan sağır ve dilsiz olan Rahmetullah ve Tahsin Aras kardeşler, engellerine rağmen yıllardır köylerinde hayvanlara çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyor. 29 yaşındaki Tahsin ile 31 yaşındaki Rahmetulah Aras, yıllardır köydeki manda ve ineklere özenle bakarak bazen de onlarla işaret yoluyla ve kendilerince konuşarak anlaşıyor.

Rahmetullah ve Tahsin kardeşler, kendi aralarında işaret dili ile anlaşarak sabah topladıkları yaklaşık 800 büyükbaş hayvanı akşam hava kararınca tekrar sahiplerine teslim ediyor.

Engelli kardeşlerin küçük kardeşleri Bulut Aras, aileden üç ağabeyinin doğuştan sağır ve dilsiz olduklarını belirtti. Aras, daha önce ağabeylerinin engellerinden dolayı birkaç defa tedaviye götürüldüklerini ancak sonuç alınmadığını söyledi. Bulut Aras, ağabeyleriyle işaret dili ile anlaştıklarını belirterek, “Ağabeylerim 20 yıldır bu işi yapıyorlar. Doğuştan sağır ve dilsizler. Köylülerde ağabeylerime 20 yıldır güvenerek hayvanlarını teslim ediyorlar. Sabah 08.00 sıralarında hayvanları alıp akşam hava kararınca teslim ediyorlar. Ağabeylerim hayvanların bazıları ile kendi yöntemleriyle konuşuyorlar. Biz yedi kardeşiz, iki ağabeyimden hariç bir ağabeyim daha sağır ve dilsiz. O ağabeyim İstanbul’dadır. Daha önce birkaç defa tedaviye götürüldüler ancak bir sonuç alınamadı” dedi.

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