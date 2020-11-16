Başkan Geylani: “Yol yapım çalışmalarımız devam ediyor”

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları kapsamında Sosyal ve Dumlupınar mahallelerinde sıcak asfalt yol yapım çalışması gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde çalışmalar devam ediyor. Kilitli parke taşı, sathi kaplama asfalt ve sıcak asfalt çalışmaları ile bu sezon yaklaşık 500 bin metrekareye yakın yol yenileme çalışması gerçekleştiren Tatvan Belediyesi, kar yağışlarına kadar çalışmalarına devam edecek.

Tatvan’ın her bir köşesine hizmeti yaydıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Altyapısı tamamlanan dikey yollarımızda sıcak asfalt yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Mahallesi Erdem Sokak ve Dumlupınar Mahallesi Kireçocakları Sokak’ta sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Bunun dışında yine mahallelerimizde kilitli parke taşı yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Yağışlar başlayana kadar çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde vatandaşlarımıza verdiğimiz bir söz vardı. Sadece merkezi mahallelerimize değil, kırsalda bulunan mahallelerimizin de tüm sorunlarını halledeceğiz demiştik. Allah’a şükür bugün geldiğimiz noktada bu mahallelerimizin hem alt hem de üstyapısını yapıyoruz. Bu mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın yüzündeki o tebessüm ve mutluluk bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor” dedi.

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