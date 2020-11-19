Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve mühimmatı bulundu

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda, Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Sedat Köroğlu Operasyonu' düzenledi. Operasyon kapsamında, Anadere köyü kırsalında arama yapıldı. Aramalarda toprağa gömülü 1 uzun namlulu silah, 3 bin 450 fişek, 24 pil, 1 akü, 8 çift siyah renkli mes, 2 kilo kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-11-19 09:31:12



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