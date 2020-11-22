Bitlis´te araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 5 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yaptığı yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine aracı durdurdu. Yapılan aramada, 5 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan A.T. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-11-22 11:41:55



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