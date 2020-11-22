Bitlis'te EYP ve gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te Yıldırım 15 MutkiSarpkaya terör operasyonunda El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve gıda malzemesi ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım 15 MutkiSarpkaya operasyonunda terör örgütünce toprağa gizlenmiş EYP ve gıda malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Kuşlu köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, 'Yıldırım 15 MutkiSarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020114' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Kuşlu köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette, 1 adet EYP yaklaşık 5 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, plastik bidonlar içerisinde, 50 kilo peynir, 10 kilo pirinç, 10 kilo yağ ve 10 kilo salça ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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