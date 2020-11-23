Ahlat Devlet Hastanesine atanan 2 uzman doktor göreve başladı

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesine genel cerrahi uzmanı ile anestezi ve yoğun bakım uzmanı atandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ertuğrul ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yasin Üyel, ilk görev yerleri olan Ahlat’ta çalışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ertuğrul, imkanlar dahilinde ilçe halkına en iyi hizmeti vermek için tüm gayretleriyle görev yapacaklarını belirterek, “Yaklaşık 1 haftadır göreve başladım. Ahlat’ta bulunmaktan ve görev yapmaktan mutluyum. Hastalarımız randevu almaya başlayabilirler. Bu hafta 2 ameliyat gerçekleştireceğiz. Güzel ve temiz bir hastanemiz var. İmkanlar ölçüsünde bizlerde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız” dedi.

Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yasin Üyel ise tarihi ve doğal güzellikleriyle ön planda olan bu nadide ilçede görev yapmanın sevindirici olduğunu ifade ederek, “Gerçekten tarihi ve doğasıyla güzel bir yer. İnsanları da oldukça sıcakkanlı. Hastalarımız randevu almaya başlayabilirler. Hastanemiz oldukça güzel. Bizde imkanlar dahilinde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim de, 2 yeni uzman doktorunda göreve başlamasıyla birlikte daha güçlü bir kadroyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başhekim İbrahim, “Hastanemizde yeni başlayan 2 uzman doktorumuza da başarılar diliyorum. Şu an hastanemiz sınıfına göre oldukça iyi bir durumda ve doktor eksiği bulunmamaktadır. Tabi yeni hastane binamızın tamamlanıp faaliyete geçmesiyle birlikte doktor sayımız artacaktır. Şu anki hastanemizde yeni doktorlarımızın da aramıza katılmasıyla eksiğimiz kalmadı. Ameliyathanelerimiz de gayet donanımlı ve çalışır durumdadır. Bu hafta içi ise 2 ameliyat gerçekleştirilecektir. İlçe halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti vermek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.

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