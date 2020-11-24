Bitlis´te 24 Kasım Öğretmenler Günü programı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS´te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Atatürk anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu.

Program Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Programda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk´un mesajı okundu. Aday öğretmenler adına yapılan konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz tarafından yapıldı. Korkmaz, "Bizim mesleğimiz sevgi mesleğidir. Fedakarlık mesleğidir. Bizim mesleğimiz çocuğun gözünün içine bakarken mutlu olma mesleğidir. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde öğretmen arkadaşlarımız filyasyon ekiplerinde, yardımda, ekran başında, telefonda ve tablette eğitim vermeye çalışıyor. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Gününü kutluyorum" dedi.

Program, adaylıkları kalkan öğretmenlerin yemin ederek göreve başlamaları, öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-11-24 11:12:13



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