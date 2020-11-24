Hizan’da Öğretmenler Günü

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Hizan Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program son buldu.

Düzenlenen çelenk sunma törenine Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve okul müdürleri katıldı.

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