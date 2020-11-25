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– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü konulu bir toplantı yapıldı.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda ilçedeki olay ve başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında planlanması gereken tedbirler ele alındı. Toplantının ardından Hizan Aile Destek Merkezi (HADEM) tarafından ilçe merkezinde stant kurularak kadınlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı.

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