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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesi ve DAKA’dan yerli tohum ve yöresel ürün üretimine destek

İHA

Bitlis Belediyesi ve DAKA’dan yerli tohum ve yöresel ürün üretimine destek

Bitlis Belediyesi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlisli kadınların yerli tohum ve yöresel ürünlerin yetiştirilmesine destek verecek.
Bitlis Belediyesi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sunulan “Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Arttırılması” projesinin protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan; genç, kadın ve engellilerin istihdam edilebilirliğini, gelir düzeyinin artırılmasını ve yaşam kalitesinin yükselmesini hedefleyen “Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Arttırılması” projesinin imza töreni Bitlis Belediyesinde gerçekleştirildi.
İmza törenine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı. Proje kapsamında sosyal yardım alan dezavantajlı kadınların yenilikçi bir kooperatif çatısı altında örgütleyerek mesleki eğitim ve üretime dahil edecek kırsal kalkınma merkezi kurulması amaçlanıyor. Toplam bütçesi 1 milyon 113 bin TL olan proje ile Bitlis’te işsiz genç kadınların yöresel işgücü piyasasının ve bölge ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazandırılması sağlanarak, istihdam edilebilirlikleri artırılacak ve gelir elde etmelerine destek olunacak. Bitlis Belediye Başkanlığının yürütücüsü olduğu projenin 1 milyon TL’lik kısmı hibe olarak sağlanacak.
Proje kapsamında 150 kadına yerli tohum üretme ve çoğaltma, yöresel gıda ürünleri üretimi, gıda paketleme, satış ve pazarlama teknikleri, online satış ve eticaret, dijital pazarlama, girişimcilik ve kooperatifçilik, hibe ve fon kaynakları eğitimleri verilecek. Girişimcilik eğitimleri ile kadınların girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol alması sağlanarak psikososyal destek semineri ve danışmanlık hizmetleri ile kadınların kişisel ve sosyal gelişimini güçlendirmek amaçlanıyor. Projeden faydalanan kadınların ürettikleri ürünlerin satışına yönelik online satış ve pazarlama, dijital pazarlama ve markalaşma yönetimi, mikro işletme finansmanı ve maliyet yönetimi, kooperatifleşme süreci ve kooperatif yönetimi eğitimleri alarak iş gücü piyasasında aktiflik kazanmaları ve kendi ürünlerini pazarlayabilme kapasitelerini geliştirmeleri hedefleniyor.
İmza töreni sonunda bir açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadın istihdamı yönünde yaptıkları bir proje olduğunu belirterek, “Yerli tohum üretimi konusundaki projemizde 150 kadın çeşitli eğitimlerden geçirilecek. Bunun ardından da kadınlarımızın bir kısmına istihdam sağlayacağız. Projemizin kabul edilmesinde emeği geçen başta DAKA Genel Sekreterliğine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve tabi Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde Bitlis’e katabileceğimiz her güzelliği hep beraber elbirliği ile projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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