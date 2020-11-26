Vali Çağatay, Ahlat’taki ‘Millet Bahçesi’ inşaatını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çağatay, Ahlat’taki ‘Millet Bahçesi’ inşaatını inceledi

İHA

Vali Çağatay, Ahlat’taki ‘Millet Bahçesi’ inşaatını inceledi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat’ta yapımı devam etmekte olan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük millet bahçesini yerinde inceledi.
Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras ile Ahlat Çarho mevkiinde eylül ayında yapımına başlanan ‘Millet Bahçesi’ şantiye alanında incelemelerde bulundu. Ahlat ilçesinde her yıl 1071 etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkiinde yapımına başlanan millet bahçesi, 135 bin metrekareden oluşacak olup Toplu Konut İdaresi ve Ahlat Belediyesi tarafından ortak yürütülüyor. 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan millet bahçesinde; yeşil alanlar, kıraathaneler, cami, yürüyüş parkurları, etno spor, güreş, atlı okçuluk alanları ve 50 çadırlık bir otağ alanı yapılacak.
İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çağatay, yüklenici firmadan ve yetkililerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlisli kadınlar yerli tohum ve yöresel ürünler üretecek
YEREL HABERLER Bitlisli kadınlar yerli tohum ve yöresel ürünler ...
Bitlis Belediyesi ve DAKA’dan yerli tohum ve yöresel ürün üretimine destek
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesi ve DAKA’dan yerli tohum ve yöresel ...
Bitlis'teki tandır ve çömlekçiliğe destek
YEREL HABERLER Bitlis'teki tandır ve çömlekçiliğe destek
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
YEREL HABERLER 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
Sosyal Mahallesi sakinlerinden Başkan Geylani’ye teşekkür pankartı
YEREL HABERLER Sosyal Mahallesi sakinlerinden Başkan Geylani’ye ...
Ahlat’ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
Hizan’da dev Türk bayrağı göndere çekildi
YEREL HABERLER Hizan’da dev Türk bayrağı göndere çekildi
Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te terör operasyonu: 3 gözaltı
Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 6 ...
Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit ...
Bitlis'te PKK/KCK terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK/KCK terör operasyonu: 3 gözaltı
Bitlis polisinden Ankara, Manisa ve KKTC'de eş zamanlı FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Bitlis polisinden Ankara, Manisa ve KKTC'de eş ...
Bitlis'te teröristlerce saklanmak için kullanılan 3 mağara imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te teröristlerce saklanmak için kullanılan 3 ...
Ahlat’ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi
YEREL HABERLER Ahlat’ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret ...
Tatvan Belediyesinden ağaç budama çalışması
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden ağaç budama çalışması
Ahlatlı şehitler şehadetlerinin yıldönümünde kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER Ahlatlı şehitler şehadetlerinin yıldönümünde ...
Hizan’da Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Hizan’da Öğretmenler Günü
Ahlat’ta ‘öğretmen hatıra ormanı’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘öğretmen hatıra ormanı’ oluşturuldu
Hizanlı öğrenciler ilk defa yüzme havuzuyla tanıştı
YEREL HABERLER Hizanlı öğrenciler ilk defa yüzme havuzuyla tanıştı
Vali Çağatay öğretmenleri makamında kabul etti
YEREL HABERLER Vali Çağatay öğretmenleri makamında kabul etti
Vali Çağatay’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Çağatay’dan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Tanğlay’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanğlay’dan Öğretmenler Günü mesajı
Bitlis Belediyesinde vergi afları için müracaatlar başladı
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinde vergi afları için müracaatlar ...
Engelli ve eski hükümlüler için proje başvuruları başladı
YEREL HABERLER Engelli ve eski hükümlüler için proje başvuruları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X