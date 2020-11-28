Kaymakam Yelek’ten şehit ailesine ziyaret

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, şehit ailesini ziyaret etti.

Ziyaret ettikleri şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, ailenin talep ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Yelek, “Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah devletimize, milletimize ve vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu vesileyle vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum'' dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailesi, Kaymakam Yelek’e teşekkür etti.

Ziyarette Kaymakam Muhammed İkbal Yelek’e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.