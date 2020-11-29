Bitlis'te, teröristlerin toprağa gömdüğü malzemeler ele geçirildi

Ceren KURTYE/ TATVAN,(Bitlis)(DHA)-BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, teröristlere ait toprağa gömülü yaşam ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıdal Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Uzm.Onb. Halil Ateş 2020-94' adıyla düzenlenen operasyonda, teröristlerin plastik bidonlar içerisinde toprağa gömdüğü yaşam ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, yerinde imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2020-11-29 09:35:09
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