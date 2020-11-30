40 yıllık usta, söğüt dallarını sepete dönüştürüyor



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS'in Hizan ilçesinde yaşayan sepet ustası Arif İltaş (50), söğüt ağacından yaptığı sepetlerle unutulmaya yüz tutan 'sepetçilik' geleneğini yaşatmaya çalışıyor. 40 yılı aşkın süredir evinin bir bölümünde bu işi yaptığını söyleyen İltaş, "Çocuklarımın rızkını bu şekilde çıkarıyorum. Her gün 2-3 sepet üretip, ailemi geçindiriyorum" dedi.

Hizan'a bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif İltaş, dededen kalma yöntemlerle el işi örme sepetler yaparak, artık çok yaygın olmayan 'sepetçilik' geleneğini günümüzde de yaşatmaya çalışıyor. İltaş'ın söğüt ağacı dallarını kullanarak yaptığı sepetlerin yanı yanı sıra, ekmeklik, meyvelik ve kara kovan gibi ürünleri de rağbet görüyor.

'SEPETÇİLİK YAPARAK GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM'

Dededen kalma sepetçilik mesleğini 40 yılı aşkın bir süredir evinde çalışarak yaşatmaya çalıştığını belirten İltaş, şöyle dedi:

"Bu meslek dedemden bana kaldı. Evimde çalışıyorum. Çok şükür bugüne kadar beni kimseye muhtaç etmedi. Şimdi bu işin çok fazla zorluğu yok. Zevkli bir meslektir. Ancak benden başkası da bu işi yapmıyor. Bu mesleğin son temsilcisi benim. Dere kenarları ve köylerdeki söğüt ağaçlarının küçük dallarını kesip buraya getirerek temizleyip ayrıştırıyorum. Daha sonra da siparişlere göre bazen sepet, bazen karakovan, bazen de değişik alanlarda kullanılan malzemeler üretiyorum. Bu şekilde ekmeğimiz de çıkıyor. Ekmek sepeti, karakovan, meyve saklama sepetleri ve süs sepetleri gibi ürünleri üretiyorum. Bu mesleği öğrenmek için kimse bana gelmiyor. İstiyorum ki benden sonra da bu meslek devam etsin. Sepetçilik yaparak günde 300-400 TL kazanıyorum." DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-11-30 15:39:18



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