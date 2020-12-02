Kovalamacayla durdurulan kamyonetten 45 kaçak göçmen çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´te, polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonrası durdurulan sürücünün komyonetinde 45 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kamyoneti durdurmak istedi. Ancak polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücünün kamyoneti, kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan kontrollerde, kamyonette 45 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen sevkiyatı yaptığı belirlenen E.A., gözaltına alınınken, araç trafikten menedildi, sahibine de 12 bin 551 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-12-02 10:31:00
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