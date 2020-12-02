Hizan’da kurum amirleri toplantısı

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında kurum amirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, korona virüs salgınına karşı ülkece ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını, tedbiri elden bırakmadan kurallara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İlçede korona virüs ile ilgili yapılması gerekenler yönünde talimatlar veren Kaymakam Yelek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Kaymakam Yelek, “Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kaymakam Yelek, tespit ve değerlendirmelerde bulunarak birimlerde verilmekte olan hizmetlerin, projelerin, yatırımların ve faaliyet süreçlerinin takibinin azami hassasiyetle etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını da verdi.

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