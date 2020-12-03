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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Engelli Azad'ın "Gazetecilik" hayali gerçeğe dönüştü

İHA

(Özel) Engelli Azad'ın "Gazetecilik" hayali gerçeğe dönüştü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden doğuştan bedensel ve konuşma engelli Azad Özdemir'in (19) "Gazetecilik" hayali gerçeğe dönüştü.
Azmi sayesinde hiç okula gitmeden evde okuma yazmayı öğrenen, daha sonra aldığı özel derslerle her geçen gün kendini daha da geliştiren Azad Özdemir isimli engelli gencin bir hayali daha gerçek oldu. Büyük bir başarı hikayesine imza atarak kendisine ait şiirlerden oluşan "Engelsiz Hayatlar" isimli ilk kitabını çıkaran Azad Özdemir, yazarlık hayalinden sonra en büyük hayali olan gazetecilik mesleğine de ilk adımı attı.
Doğuştan bedensel ve konuşma engelli olan Azad Özdemir'in bu hayalinden haberdar olan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) üyeleri, engelli gencin bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de vesile kılarak engelli gence sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ve yönetim kurulu üyeleri, engelli gence "Onursal Üyelik Beratı" takdim etti. Sosyal medyadan takip ettiği gazetecileri hiç beklemediği bir anda karşısında gören Azad Özdemir'in heyecan ve mutluluğu yüzüne yansıdı. Ziyaret vesileyle bir süre Azad ile sohbet eden BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, BİGACEM Genel Sekreteri Hakan Okay ve BİGACEM Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Işıkgör, engelli gencin en büyük hayallerinden biri olan gazetecilik hayalini gerçeğe dönüştürmek adına ona "Onursal Üyelik Beratı" takdim ederek, cemiyet üyeliği için başvuru formunu ilettiler. Babası Mahsum Özdemir'in yardımıyla üyelik başvuru formunu hemen doldurarak BİGACEM Başkanı Sinan Aygül'e teslim eden Azad Özdemir, kendisine ait şiirlerden oluşan "Engelsiz Hayatlar" isimli ilk kitabını hayalini kurduğu mesleğin temsilcilerine hediye etti. BİGACEM'in anlamlı girişimi sayesinde en büyük hayali gerçeğe dönüşen Azad'ın mutluluğu ise yüzüne yansıdı.
Engelli genç bilgisayar yardımıyla kendisini ziyarete gelen BİGACEM yönetimine, "Size bu onur verici davranışınızdan dolayı teşekkür ederim" diye yazarak teşekkürlerini iletti.
Bitlis basın camiası olarak Azad Özdemir'i sosyal medya üzerinden yakından takip ettiklerini belirten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ise Azad'ın en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmüş olmanın kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Azad'ın gazeteci olma hayalinden haberdar olur olmaz konuyu yönetim olarak gündemlerine aldıklarını anlatan Aygül, "Bu genç ve azimli kardeşimiz için cemiyet olarak ne yapabiliriz diye istişarede bulunduk. Bunun sonucunda da böyle anlamlı bir güne ancak böyle anlamlı bir jestin yakışacağı kanaatine vardık. Bu anlamda da Azad'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek en büyük hayallerinden biri olan gazetecilik hayalini gerçeğe dönüştürmek adına Azad'a Onursal Üyelik Beratı takdim ettik. Azad kardeşimizde sağ olsun bizlere kendi kitabını hediye etti" dedi.
Azad'ın azmiyle birçok başarıya imza attığını kaydeden Aygül, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu vesileyle Azad kardeşimizi ziyaret ettik. Azad 19 yaşında genç bir kardeşimiz, bedensel engellerini aşmış, yazınsal hayatı çok verimli biri. Bu yaşta bir şiir kitabı çıkardı. Başka şiir kitabı çalışmaları var. Yazdığı ve sahneye taşınan skeçleri var. Yine roman ve hikaye çalışmaları olduğunu biliyorum. Uzun yıllardır da yerelde köşe yazıları yazıyor. Azad gerçekten verimli ve başarılı bir yazar. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak genç kardeşimizi ziyaret ettik, kendisine Onursal Üyelik Beratı verdik. Yine üye formunu aldık, cemiyetimize üye oldu. Eminim ki Azad en aktif, en verimli üyelerimizden biri olacak. Kendisine bize takdim ettiği imzalı kitabı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
Oğlu Azad'ın azmi sayesinde engelleri bir bir aşarak hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten baba Mahsum Özdemir de, Azad'ın en büyük hayalinin gazeteci olmak olduğunu söyledi. BİGACEM sayesinde Azad'ın bu hayaline ilk adımı attığı için mutlu olduğunu dile getiren baba Özdemir, "Oğlum Azad'ın en büyük hayalini gerçeğe dönüştüren BİGACEM yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Engelliler günü gibi oldukça anlamlı bir günde yapılan bu jest bizler için oldukça anlamlı oldu. Gerçekleşen bu ziyaret sonrası inşallah en kısa sürede Azad'ın onursal üyeliğinin ardından resmi üyeliği de gerçekleşmiş olacak. Azad bu sürpriz karşısında gerçekten çok mutlu oldu. Bu mutluluğu da zaten yüzüne yansıdı. Her şey için BİGACEM ailesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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