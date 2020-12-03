Mutki ve Güroymak’ta uyuşturucu operasyonu

Bitlis’in Mutki ve Güroymak ilçelerinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Mutki’nin Çaygeçit ve Meydan köyleri ile Güroymak’ın Günkırı beldesi yolunda yapılan aramalarda bir otomobil ve S.Ç. isimli şüphelinin üzerinde 4 kilo 100 gram kubar esrar, K.B. isimli bir şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 12 gram kubar esrar ve 23 gram kenevir tohumu, Ö.F.M. ve U.S. isimli iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 11 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Mutki ve Güroymak cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu maddelere el konulmuş, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

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