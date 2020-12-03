AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’ün konvoyunda kaza: 1 yaralı

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Bitlis’te temaslarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün konvoyunda 4 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesinin Esentepe Mahallesi çıkışında meydana geldi. Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban’ın makam araçlarının da aralarında bulunduğu 4 araç birbirine çarptı. Kazada, koruma ekiplerinin aracındaki 1 kişi yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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