Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı Yoğun sis ve buzlanma beraberinde kazaları getirirken, onlarca araç ise karayolunda mahsur kaldı

BitlisGüroymak karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kaza meydana gelirken, onlarca aracın mahsur kaldığı yol ise geçici olarak kapatıldı.

BitlisGüroymak karayolunda etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesiyle trafik kazaları da meydana geldi. Karayolunun Tahtalı ile Yukarı Kolbaşı köyleri arasındaki bölgede sis ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşım durdu. Göz gözü görmeyen bölgede karayolu geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçların kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı bölgede, karayolları ekipleri de buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yürütüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklendiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor” denildi.

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