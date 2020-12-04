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Bitlis´te etkili olan sis kazalara neden oldu

DHA

Bitlis´te etkili olan sis kazalara neden oldu


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS-Güroymak kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan sis ve buzlanmalar, maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu. 
Bitlis-Güroymak kara yolu üzerinde bulunan Tahtalı ile Yukarı Kolbaşı köyleri arasındaki bölgede sis ve buzlanma meydana geldi. Görüş mesafesinin de yer yer 5 metreye kadar düşmesi, maddi hasarlı kazalara neden oldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda, trafik ekipleri sık sık denetimlerde bulundu. Karayolları ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı. Maddi hasarlı kazalar nedeniyle kara yolu zaman zaman trafiğe kapandı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-12-04 14:27:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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