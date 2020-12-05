Bitlis´te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sis vu buzlanma nedeniyle 1 hafif ticari araç, 2 TIR ve 4 kamyonet birbirine girdi. Zincirleme kazada, hurda yüklü TIR'ın şoförü hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-05 12:26:31



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