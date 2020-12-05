Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde durumunda şüphelenilen kişinin yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Tatvan ilçe merkezinde yaptığı uygulama sırasında K.A. isimli kişinin üzerini aradı. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 9 adet 7,65 mm mermi ele geçirildi. K.A. hakkında işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2020-12-05 15:44:28



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