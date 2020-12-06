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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelinciğin yılan avı görüntülendi

İHA

Gelinciğin yılan avı görüntülendi

Dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan ‘gelincik’ isimli hayvanın, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki sazlık alanda yılan avı doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.
Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Nusret Altan, TatvanVan yolu üzerinde bulunan ve Tuğ Çayı’nın Van Gölü ile birleştiği sazlık alanda kuş fotoğrafları çekerken dünyada sayıları hızla azalan ve hızlı hareket ettikleri için görüntülenmeleri çok zor olan gelincik hayvanının yılan avına şahit oldu. Gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kaldığını söyleyen doğa fotoğrafçısı Nusret Altan, gelinciğin yılan avını zor da olsa fotoğraflamayı başardığını söyledi. Altan, “TatvanVan karayolu üzerindeki Van Gölü sahilindeki sazlık alanda fırsat buldukça arkadaşlarımızla kuş fotoğrafları çekeriz. Geçtiğimiz gün de tek başıma sazlık alana gidip kuş fotoğrafları çektim. Tam çekimlerimi bitirip dönmek üzereyken çok seri hareket eden yarısı kahverengi diğer yarısı beyaz renkte olan gelincik hayvanını fark ettim. Önce uzaktan gördüğümde toprak kazıyordu. Hayvanın bulunduğu alana hareket ettiğimde gelinciğin ağzında avladığı yılanı gördüm. Beni görünce yılanı bıraktı beni atlatmaya çalıştı. En sonunda ağzını açarak 'beni bırak' dercesine tekrar geri döndü ve avı boğazından kavradı. İki metreye yakın yılanı çekmeye çalıştı ama gözünü asla benden ayırmadı. Bu kadar küçük bir hayvanın bayağı büyük bir yılanı avlamasını gördüğüm için hem hayretler içerisinde kaldım hem de çok heyecanlandım. Fotoğrafını çekebilmek için kendimi biraz gizledim ve gelinciğin avladığı hayvanın ağzıyla sürükleyip yuvasına götürme anını fotoğraflamayı başardım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Benim için çok heyecan vericiydi” dedi.
Dünyada sayıları hızla azalan, görüntülenmeleri çok zor olan, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan ‘gelincik’, genellikle fare ve kuş avlayarak besleniyor. Ekseriyetle yer altında gizlenerek yaşamını sürdüren ve görüntülenemeyen hayvan türlerinden biri olan gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlıyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine de sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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