Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar

DHA

Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar


Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ,(Bitlis)-(DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde apartman yöneticisi ve komşuları atık yiyecekleri çöpe atmak yerine, apartman girişine koydukları bir kovada toplayıp, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına veriyor.
Adilcevaz´da güvenlik korucusu olarak görev yapan Tolga Akbaş (30), yöneticiliğini yaptığı apartmanda yemek ve ekmek atıklarının çöpe gitmesini önleyerek soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarını doyurmak için apartman girişine kova bıraktı. Akbaş, ardından apartman sakinlerini bu konuda bilgilendirerek yemek ve ekmek atıklarını çöp yerine kovaya atmalarını istedi.
Yöneticilerinin bu uygulamasını olumlu bulan apartman sakinleri, uygulamaya destek vererek yemek ve ekmek atıklarının yanında sokak hayvanları için kovaya mama da bıraktı. Daha sonra toplanan bu yiyecekleri, kovadan alan apartman yöneticisi Tolga Akbaş, komşularıyla birlikte sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara giderek onları doyurdu.
'DESTEK ARTACAK'
Akbaş, özellikle soğuk havalarda hayvanların yemeğe daha çok ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Komşularımızla birlikte elimizden gelen imkânlarla hayvanlara ekmek olsun mama olsun bir şeyler alıp getirmeye çalışıyoruz. Ancak bu konuda yetersiz kalıyoruz. Çünkü hem burada hem de başka yerlerde bir sürü hayvan var. Kış günlerinde bu hayvanların, aç kalmasına vicdanımız elvermiyor. Bizler de imkânlarımız çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Apartman yönetimi olarak, yemek ve ekmek atıklarını bu hayvanlara verebilmek için bina girişine kova koyduk. Bu çalışmamıza komşularımız da destek verdi.  Kovamızda biriken atık yiyecekleri, her gün öğlen ve akşam götürüp hayvanlara veriyoruz. İnanıyorum ki başlatmış olduğumuz bu küçük kampanyaya destekler olacaktır. Herkese tavsiyem; yemek atıklarını çöplere atmayalım. Bunları bir yerlerde biriktirip bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına verelim. Onları sahipsiz ve aç bırakmayalım" dedi. 
'BÖLGEDE KIŞ ŞARTLARI AĞIR'
Apartman sakinlerinden öğretmen Özmen Yıldız ise sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini ifade ederek, "Bölgemizde kış şartları ağır geçmektedir. Bizler, sokak hayvanlarına elimizden geldiğince sahip çıkmaya ve onları barındırmaya çalışıyoruz. Ancak bunu bir yere kadar yapabiliyoruz. Bu sokak hayvanlarına, herkesin imkânları ölçüsünde yardımcı olmalarını istiyoruz. Soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları aç. Bu konuda, herkes elini taşın altına koyarsa çok seviniriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ
2020-12-07 10:37:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelinciğin yılan avı görüntülendi
YEREL HABERLER Gelinciğin yılan avı görüntülendi
Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu ...
Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
50 yıllık hal binası kontrollü şekilde yıkılıyor
YEREL HABERLER 50 yıllık hal binası kontrollü şekilde yıkılıyor
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
YEREL HABERLER Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün ...
Bitlis´te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis´te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bitlis’te 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X