Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DHA

Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 571 personelin katılımıyla başlatılan 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda ağır silahlar, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis-Merkez-Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Opperasyonu' başlatıldığı belirtildi. Yürütülen operasyonlarda 42 çeşitli çap ve ebatlarda sığınak, 1 mağara, 4 depo, 14 avcı boy çukurunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce Köylerinin kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:
"1 doçka (KPVT) 12,7 mm uçaksavar silahı, 5  kaleşnikof 7,62 mm piyade tüfeği  2 bixi 7,62 mm makinalı tüfek, 2 G-3 P. tüfeği silahı, 2 RPG-7 roketatar silahı, 3 lav silahı, 1 av tüfeği, 1 doçka silahına ait ayaklık ve sehbası, 17 adet çeşitli silahlara ait şarjör,19 bin 296 adet 7,62 mm bixi fişeği, 14 bin 330 adet 7,62 mm kaleşnikof fişeği, 3 bin 945 adet 5,56 mm fişek, 291 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 bomba atar mermisi, 13 anti tank roketatar mühimmatı, 20 anti personel roketatar mühimmatı, 33 roketatar sevk fişeği, 18 el bombası, 23 el bombası tapası, 10 EYP, 1 tuzaklanmış M-16 piyade tüfeği gövdesi, 100 kg emisyon patlayıcı, 106 kg amonyum nitrat, 2 adet EYP yapımında kullanılan basma düzeneği, 3  TNT patlayıcısı (3 kg), 5 adet plastik patlayıcı (2,5 gr), 17 dinamit lokumu, 800 metre infilaklı fitil,  320 metre saniyeli fitil, 100 adet mekanik fünye, 102 elektrikli fünye, 100 nonoldet kapsül, 43 metre elektrik kablosu, 2 adet jeneratör, 1 şişme bot ve kürekleri, 334 adet büyük pil, 239 adet kalem pil, 1 adet el dürbünü, 10 akü, 253 metre hortum, 50 kg tütün, 1 tonluk su deposu, yanmış tahmini 20 bin Türk lirası para, 956 kg çeşitli gıda malzemesi, 498 kg. kişisel ve genel temizlik malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi."
Delil niteliğindeki malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, yaşam malzemeleri ise yerinde imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-12-07 20:51:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz hayvanları besliyorlar
YEREL HABERLER Apartmanda atık yiyecekleri toplayıp, sahipsiz ...
Gelinciğin yılan avı görüntülendi
YEREL HABERLER Gelinciğin yılan avı görüntülendi
Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları" operasyonu ...
Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
50 yıllık hal binası kontrollü şekilde yıkılıyor
YEREL HABERLER 50 yıllık hal binası kontrollü şekilde yıkılıyor
Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün yüzüne çıkardı
YEREL HABERLER Yıkılan metruk bina 510 yıllık tarihi eseri gün ...
Bitlis´te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis´te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Bitlis’te 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Bitlis’te 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X