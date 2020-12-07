Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 bin 571 personelin katılımıyla başlatılan 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu'nda ağır silahlar, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis-Merkez-Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Opperasyonu' başlatıldığı belirtildi. Yürütülen operasyonlarda 42 çeşitli çap ve ebatlarda sığınak, 1 mağara, 4 depo, 14 avcı boy çukurunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce Köylerinin kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

"1 doçka (KPVT) 12,7 mm uçaksavar silahı, 5 kaleşnikof 7,62 mm piyade tüfeği 2 bixi 7,62 mm makinalı tüfek, 2 G-3 P. tüfeği silahı, 2 RPG-7 roketatar silahı, 3 lav silahı, 1 av tüfeği, 1 doçka silahına ait ayaklık ve sehbası, 17 adet çeşitli silahlara ait şarjör,19 bin 296 adet 7,62 mm bixi fişeği, 14 bin 330 adet 7,62 mm kaleşnikof fişeği, 3 bin 945 adet 5,56 mm fişek, 291 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 6 bomba atar mermisi, 13 anti tank roketatar mühimmatı, 20 anti personel roketatar mühimmatı, 33 roketatar sevk fişeği, 18 el bombası, 23 el bombası tapası, 10 EYP, 1 tuzaklanmış M-16 piyade tüfeği gövdesi, 100 kg emisyon patlayıcı, 106 kg amonyum nitrat, 2 adet EYP yapımında kullanılan basma düzeneği, 3 TNT patlayıcısı (3 kg), 5 adet plastik patlayıcı (2,5 gr), 17 dinamit lokumu, 800 metre infilaklı fitil, 320 metre saniyeli fitil, 100 adet mekanik fünye, 102 elektrikli fünye, 100 nonoldet kapsül, 43 metre elektrik kablosu, 2 adet jeneratör, 1 şişme bot ve kürekleri, 334 adet büyük pil, 239 adet kalem pil, 1 adet el dürbünü, 10 akü, 253 metre hortum, 50 kg tütün, 1 tonluk su deposu, yanmış tahmini 20 bin Türk lirası para, 956 kg çeşitli gıda malzemesi, 498 kg. kişisel ve genel temizlik malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi."

Delil niteliğindeki malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, yaşam malzemeleri ise yerinde imha edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-07 20:51:29



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