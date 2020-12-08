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Ahlat’ta ilk defa kapalı karaciğer kist hidatik ameliyatı yapıldı 18 yaşındaki hasta karaciğerindeki kistten 2 saatlik operasyonla kurtuldu

İHA

Ahlat’ta ilk defa kapalı karaciğer kist hidatik ameliyatı yapıldı 18 yaşındaki hasta karaciğerindeki kistten 2 saatlik operasyonla kurtuldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde karaciğerinde kist bulunan hasta, 2 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu.
Düşme sonucu Tatvan Devlet Hastanesine başvuran 18 yaşındaki Kadir Can Akdeniz isimli hastanın yapılan tetkiklerinde karaciğerinde 8 santimetrelik karaciğer kist hidatik (hayvan kisti) olduğu tespit edildi. Pandemi hastanesi olduğu için Tatvan Devlet Hastanesinde ameliyat yapılamayan hasta, Ahlat Devlet Hastanesine sevk edildi. Ahlat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kadir Can Akdeniz, Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turgay Yıldız, Ahlat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M. Ertuğrul Yurtteri ve anestezi uzmanı Dr. Yasin Üyel’in birlikte yürüttüğü kapalı (laparoskopik) kist ameliyatıyla 8 santimetre çapındaki kist 2 saatte alındı. Yapılan başarılı ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşan Kadir Can Akdeniz, kendisini ameliyat eden doktorlara ve Ahlat Devlet Hastanesi idareci ve personellerine teşekkür etti.
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turgay Yıldız, “Hastamız 18 yaşında erkek hasta. Biz bu hastayı yüksekten düşme nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesinde yatırdık. Tetkiklerinde karaciğerinde yaklaşık 8 santimetrelik bir kist tespit ettik. Sonraki tetkiklerinde bunun bir parazite bağlı olarak bir hayvan kisti olduğunu tespit ettik. Daha sonra ameliyatını tamamlamaya karar verdik. Tatvan Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olduğu için ameliyatını Ahlat Devlet Hastanesinde yapmaya karar verdik. Ahlat Devlet Hastanesinde Op. Dr. M. Ertuğrul Yurtteri ve anestezi doktorumuz Uzman Doktor Yasin Üyel ile birlikte hastamızın ameliyatını kapalı bir şekilde yaptık. Normalde bu ameliyatların çoğu açık yapılır. Yalnız aynı şartları sağladıktan sonra her türlü ameliyat kapalı da yapılabiliyor. Kapalı ameliyat yapmamızın avantajı şu; hasta ameliyattan sonra daha çabuk ayaklanıyor. Daha çabuk hareketleniyor, daha erken normal hayata dönebiliyor. Ameliyat kesisi az olduğu için ameliyat sonrası komplikasyonlar çok daha az oluyor” dedi.
Ahlat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. M. Ertuğrul Yurtteri de yaklaşık 1 ay önce Ahlat Devlet Hastanesinde göreve başladığını belirterek, “Hastanemizde kapalı ameliyat için yeterli şartların olduğunu gördük. Bunun üzerine doktor Turgay Bey ile bu hasta hakkında görüştük. Hastamızın ameliyatını planladık. Bu ameliyatların Ahlat Devlet Hastanesinde yapıldığını tüm halkımıza duyurmak istiyoruz. Hastamız ameliyattan sonraki 6’ncı gününde. 6 gün boyunca hiçbir sıkıntılı durum gelişmemiştir. Hastanın genel durumu gayet iyi. Bugün taburculuğunu planlamaktayız. Hasta Tatvan’da ikamet ettiği için diğer tetkik ve takibi için Tatvan Devlet Hastanesine yönlendireceğiz ama gelme durumu olursa burada hastanemizde de takibini yapabiliriz” diye konuştu.
Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim ise kapalı (laparoskopik) karaciğer kist hidatik ameliyatının ilk defa Ahlat Devlet Hastanesinde yapıldığını ifade ederek, “Bu ameliyat Bitlis’te yapılan ilk kapalı karaciğer kist hidatik ameliyattır. Bu başarılı ameliyatlarından dolayı doktorlarımız Turgay, Ertuğrul ve Yasin Beye çok teşekkür ediyorum. Bir ay içerisinde yeni hastane binamız açılacak. Diğer branş doktorlarımızın gelmesi ve yataklı servislerimizin de artmasıyla beraber ameliyatların daha fazla olmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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