Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu minibüsten, 53 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan ve organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ç., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çimenli Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapan ekipler, koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 46'sı Afganistan, 3'ü Özbekistan ve 4'ü Pakistan uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakaladı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ç.´yi ise gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ç, tutuklanırken, kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-08 19:37:28



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