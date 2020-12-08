Hizan'dan bal hırsızları yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 kişi çaldıkları 500 kilo balı satmaya çalışırken yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Hizan İlçe Emniyet Amirliğimizce Hizan'da meydana gelen 500 Kilo balın çalınması olayı ile ilgili olarak, yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenlerin F.A., Ö.D. ve M.O. isimli şüpheliler olduğu tespit edilerek yakalanmış, şüphelilerin satmaya çalıştıkları yaklaşık 464 Kilo bal bulunarak muhafaza altına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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