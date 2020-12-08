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Bitlis'te polisten uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Ayrı şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı

İHA

Bitlis'te polisten uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Ayrı şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde polisin bir iş yerinde yaptığı aramada metanfetamin ve eroin ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alınırken 3 bin 150'şer TL de idari para cezası uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak suçundan haklarında adli işlem başlatılan şahıslara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden de 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, Güroymak ilçemizde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arası yapılan devriye görevi sırasında Bitlis Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde E.C., M.Y., A.İ.G., T.C. ve E.M. isimli şüphelilerin bulunduğu işyeri içerisinde yoğun duman ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyallerin olduğu, yerde bulunan kap içerisinde, 3,35 gram metamfetamin maddesi, 15,70 gram eroin maddesi bulunarak muhafaza altına alınmıştır. E.C., M.Y., A.İ.G., T.C. ve E.M. isimli şüpheliler hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan adli işlem başlatılmış, ayrı şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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