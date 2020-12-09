43 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

Ceren KURTYE/ TATVAN (BİTLİS),(DHA)VAN´da tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan ve 43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C., Bitlis´in Tatvan ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van´da 2011 yılında meydana gelen 'Kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan 43 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C.´yi yakalayarak gözaltına aldı. R.C sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bitlis E Tipi kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2020-12-09 11:17:26
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.