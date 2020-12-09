Bitlis´te 500 kilo bal çalan 3 şüpheli yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Hizan ilçesinde, bir depodan 500 kilogram bal çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Hizan Emniyet Amirliği ekiplerince bir depodan 500 kilogram balın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüphelilerin F.A, Ö.D. ve M.O. olduğunu tespit eden polis, çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin satmaya çalıştıkları yaklaşık 464 kilogram bal, muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-12-09 12:22:35
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