Bitlis´te kar yağışı

Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahtan itibaren de etkili oldu. Kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü.
Bitlis ve çevresinde kar yağışı, gece saatlerinde başlayıp, bugün öğlene kadar devam etti. Kent merkezi ve çevresi, kar yağışıyla birlikte bembeyaz oldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini, gece saatlerinden itibaren de bölgeyi terk edeceği belirtti. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-12-09 12:48:31
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