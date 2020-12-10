Koronavirüs tedavisi gören Bitlis´in kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu, hayatını kaybetti

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS ve bölgenin kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu (82) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Masum´un oğlu Nurettin Mutlu´nun bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınarak tedavisine başlanan Mutlu´nun durumu ağırlaşmaya başladı. 21 Kasım´da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mutlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurettin Mutlu´nun cenazesi, bugün Güroymak ilçesi Erentepe Mahallesi´nde Şeyh Abdurrahmani Taği Mezarlığı'nda defnedilecek. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-12-10 12:35:08
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