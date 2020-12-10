Bitlis kırsalında EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´te yürütülen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis merkeze bağlı Aşağıölek köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup Fidan 2020-163' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Aşağıölek köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 9 bidon içerisinde EYP yapımında kullanılan 100 metre kablo, 4 adet 4´lü pil bloğu ve 1 güneş paneli ile 72 kitap ve doküman, 6 leşker kıyafeti, 11 kar kıyafeti, 500 metre beyaz renkli branda, 8 top ip, 230 kilo un, 55 kilo makarna, 50 kilo pirinç, 38 kilo kuru fasulye, 25 kilo bulgur, 22 kilo kırmızı mercimek, 6 kilo salça, 92 kilo küp şeker, 18 kilo çay, 3 kilo bal, 10 kilo tuz, 30 litre sıvı yağ ve çok miktarda giyim ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler imha edildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-10 16:46:45



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