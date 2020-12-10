Güroymak’ta toprağa gömülü 5 adet tüp ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’in Güroymak ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 5 adet tüp ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Güroymak Yayladere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, 10 Aralık 2020 tarihi itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Şehit J.Uzm.Çvş. Cevdet CANÖRDEK 2020119” operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında Güroymak Yayladere Köyü kırsalında bir kayanın yanında toprağa gömülü vaziyette 5 adet 12 kg’lık büyük tüp, bir sığınak içerisinde toprağa gümülü plastik bidon içerisinde 307 adet 7,62 mm Kaleşnikof fişeği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet sırt çantası, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet sprey boya kutusu ve Parçalanmış kitap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerle ilgili Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler” denildi.

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