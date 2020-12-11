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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

İHA

Hizan'da amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilerek imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Hizan'a bağlı Koçyiğit Köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmıştır. BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 202095' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Koçyiğit Köyü kırsalında toprağa gömülü jelikan bidon ve sığınak içerisinde, 1 adet toprağa gömülü vaziyette EYP 30 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 5 adet 5,56 mm çapında M16 P.Tüfeğine ait mekanizma, 1 adet RPG7 sevk fişeği, 1 adet 20 mm mermi, 1 adet keskin nişancı silah kılıfı, 3 adet şarjör kılıfı, 6 adet akü, 4 adet 4’lü pil bloğu, 3 adet kalem pil, 2 adet gizleme ağı, 10 metre elektrik kablosu, 1 adet güneş paneli, 1 adet yanmış telsiz ve anteni, 1 adet şemsiye, 3 adet testere, 1 adet kazma ve kürek ve Çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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