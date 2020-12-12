Bitlis´te 'dur' ihtarına uymayan kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin, 'dur' ihtarına uymayan kamyon, 2 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı.

BitlisDiyarbakır yolu üzerinde kontrol yapan jandarma ekipleri, kapalı kasa kamyonu durdurmak istedi. Ancak ekiplerin 'dur' ihtarına rağmen kamyon hızla yoluna devam etti. Takibe alınan kamyon, 2 kilometre sonunda kıstırılarak, durduruldu.

Kamyonun kasası açıldığında ise 39´u Afganistan, 24´ü Bangladeş, 6´sı Pakistan uyruklu toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu belirtilen M.G. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler il Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-12 17:09:40



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