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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta “1071 Kitap Otağı” kurulacak

İHA

Ahlat’ta “1071 Kitap Otağı” kurulacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Gençlik Projeleri’ kapsamında Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan “1071 Kitap Otağı” projesi onaylandı.
Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneğinin kültür evinde uygulanacak olan proje ile gençlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel gelişimi amaçlanırken, hızlı okuma, diksiyon ve güzel okuma eğitimleri ile çeşitli gezi ve yarışmalar da düzenlenecek. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, proje kapsamında gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve araştırma yapabilecekleri güzel bir ortam oluşturulacağını belirterek, “Projemizin uygulamaya geçmesiyle birlikte gençlerimiz için çok güzel etkinlikler yapılarak, gelişimlerine katkı sunulacaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
Dernek Başkanı Samet Adıyaman da, Ahlat özelinde bölgedeki kültürel mirasın korunması, bu mirasın yeni nesillere aktarılması, canlı bir kültürel ortamın sağlanması, gençler için bir cazibe merkezi oluşturulması, farklı yaş grubundaki bireylerin bir araya getirilmesiyle kuşaklar arası iletişimi sağlamak, gençlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel gelişimi, tarih, sanat ve siyaset biliminin geliştirilmesini amaçlandıklarını söyledi. Adıyaman, proje kapsamında çok güzel kazanımlar elde edileceğini belirterek, “Kitap okuma yaşının 10’dan başlamasının da başlıca nedeni suç işleme yaşının başlamamış olması veya suç işleme örneklerini edinme yaşı olarak da bilinir. Kitap okumak bu durumların tamamından uzaklaştırmak topluma bilinçli ve faydalı bireyler yetiştirmeye destek olur. Proje faaliyeti başlama ve bitiş süresi her ne kadar 12 ay olsa bile bu süreyi daha sonra kendi bütçemiz dahilinde uzun yıllar devam ettirilmesi hedeflenmektedir. Dernek faaliyeti devam ettiği süre boyunca ‘1071 Kitap Otağı’ projemiz aktif olacaktır. Her dönem için yeni üyeler edinip bir süre sonra kitap evimizin gelişime ihtiyaç duyacağından yeni bir ofise geçip daha çok üyeye hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Proje Ahlat ilçemizin Aşağı Çarşısında derneğimize ait bulunan tarihi binada geçmişten günümüze iz bırakan kültür öğelerinin (mirasın) korunarak gelecek nesillere aktarılması amacı ile özellikle tarih ve sanat, siyaset bilimi ile zengin bir sosyal ortamda dizayn edilmiş, gençler için albenisi olan sıcak bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra kuşaklar arası iletişim sağlanarak bireyler arası tecrübe paylaşımını sağlamaktır. Bu anlamda tarihi mekanın iç dizaynının oluşturularak, kütüphane kurulması, tarih, kültür ve sanat alanlarında yarışmalarının düzenlenmesi bu yarışmalarda dereceye giren bireylerin 3 gece konaklama şeklinde toplam 4 gün süresince Çanakkale ilimizin gezdirilmesi ve Ahlat ilçemize geri döndükten sonra tarihi mekanda imza günleri, okur yazar buluşmaları, şiir dinletisi, okuma grupları ile kitap analizinin yapılması ve okuma bayramı yapılması ile yelken şenliği düzenlenmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında proje ofisi hazırlanarak proje ekibi görevlendirilecek, ekipman ve malzeme alımı yapılacak,1525 yaş aralığında kızerkek 30 kişilik gruba eğitmenler tarafından 2 gün süre ile toplam 16 saat hızlı okuma eğitimi verilecek. Hızlı okumanın faydaları sadece daha hızlı okumakla ilgili bir fayda değildir. Bilgiyi daha iyi, daha hızlı anlayabilmek ve daha uzun süre muhafaza edebilmek şüphesiz birinci öncelikte. Ancak hızlı okumanın sağladığı avantajlar sadece bunlardan ibaret değil. Dünya son dönemlerde çok daha hızlı gelişiyor, mevcut bilgiler sürekli güncelleniyor ve değişiyor. Projeye destek veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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