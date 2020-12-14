Tatvan´da 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 paket halinde 3 kilo 865 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi göz altına alındı.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurararak arama yaptı. Yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 8 paket halinde toplam 3 kilo 865 gram gelen eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili olarak araçta bulunan M.F. ve Ö.D. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2020-12-14 21:16:23



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