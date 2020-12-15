Tatvan’da faciadan dönüldü Devrilen çam ağacının dallarına takılan refüjdeki bir aydınlatma direği de yolda çalışmanın tamamlanmasını bekleyen araçların üzerine düştü

Bitlis’in Tatvan ilçe merkezinde gerçekleştirilen ağaç budama çalışmaları esnasında budanan bir ağacın ve elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle faciadan dönüldü.

Tatvan ilçesinde kış öncesi son çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi ekipleri, sokacağa çıkma yasağını da fırsat bilip ilçenin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ağaçların budanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar esnasında ise talihsiz bir kaza meydana geldi. İtfaiye ve iş makinelerinin desteğiyle sürdürülen budama işlemi sırasında refüjde bulunan bir çam ağacı devrildi. Buna bağlı olarak çam ağacının dallarına takılan refüjdeki bir aydınlatma direği de yolda çalışmanın tamamlanmasını bekleyen araçların üzerine devrildi.



“Olay anı kamerada”

Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olay anı, adeta faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; refüjdeki çam ağacının devrildiği esnada çalışmayı yürüten belediye ekiplerinin devrilen ağacın altında kalmamak için panikle geriye doğru koştuğu, tam bu esnada ise koştukları yöndeki bir aydınlatma direğinin ise çalışmanın bitmesi için yolda bekleyen araçların üzerine devrildiği görülüyor. Devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtulan belediye çalışanlarının ilk olayın şokunu atlatamamışken hemen akabinde meydana gelen ikinci kaza nedeniyle ikinci şoku yaşamaları görüntülere yansıdı.

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, üzerine aydınlatma direği devrilen bir araçta maddi hasar meydana geldi.

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