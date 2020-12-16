Bitlis'te, teröristlerin tuzakladığı roketatar ve anti personel mayını ele geçirildi



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik `Yıldırım16 Sehi Ormanları Şehit J. Er Kadir Güler 202007´ adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır 1 roketatar mühimmatı, 1 anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-16 22:03:32



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