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Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

DHA

Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi


Ceren KURTYE/ TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2020-12-16 22:21:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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