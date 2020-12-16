Tatvan'da 103 sikke ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Ceren KURTYE/ TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 103 sikke ile 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2020-12-16 22:21:43
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