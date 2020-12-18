Bitlis’te 47 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kamyonet içinde 47 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe merkezinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldığı belirtilerek, “Aramada, kamyonetin içerisinde bulunan toplam 47 düzensiz göçmen yakalanmış, bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan H.A. isimli organizatör gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.