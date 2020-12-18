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Tarihi kent Bitlis’te 56 saatlik kısıtlama başladı

İHA

Tarihi kent Bitlis’te 56 saatlik kısıtlama başladı

Tarihi kent Bitlis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

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