Tatvan’da uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda esrar, eroin, metanfetamin ve kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce park halinde bulanan bir araç ve içerisindeki 3 şüphelinin üst aramalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada 5 parça halinde daralı ağırlığı 3,89 gram esrar bitkisi, 1 parça halinde 5,55 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 2,36 gram eroin maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan F.Ç., F.K. ve Y.G. hakkında adli işlem başlatılmış, ayrıca şüphelilerin her birine 3 bin 150’şer TL sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.