Kaymakam Yelek'ten İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

İlk ziyaretini İlçe Emniyet Amirliği'ne yapan Kaymakam Yelek, İlçe Emniyet Amiri V. Komiser Yasin Yılmaz ve polis memurları tarafından karşılandı. İlçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Yelek, polis memurları ile bir süre sohbet etti. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Kaymakam Yelek, burada da İlçe Jandarma Komutanı V. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Başaran ve jandarma personeli tarafından karşılandı. İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Yelek, jandarma personeli ile sohbet etti.

Vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet için zaman zaman kamu kurumları ve personellerini ziyaret ettiğini dile getiren Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, personelin sorun ve taleplerini dinlemesinin ardından başarı ve kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

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