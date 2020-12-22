TOBB'dan Bitlisli öğrencilere tablet desteği



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS (DHA)BİTLİS Ticaret ve Sanayi Odası´nın (BTSO), girişimleri sonucu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen tabletler, uzaktan eğitim imkanı olmayan 55 öğrenciye dağıtılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne teslim edildi.

BTSO´nun girişimleri sonucu TOBB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet gönderildi. Gelen tabletlerden 55'i BTSO yetkilileri tarafından, uzaktan eğitim imkanı olmayan öğrencilere verilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

BTSO Başkanı Davut Tezcan, kentteki eğitim kalitesinin yükselmesi için büyük emek veren İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz'a teşekkür etti. Tezcan, "Bitlis´te pandemi sonrasında çocuklarımız uzaktan eğitim almak zorunda kaldı. Birçok öğrencinin tabletinin olmadığını öğrendikten sonra TOBB ile irtibata geçerek, talepte bulunduk. Bu süreçte yoğun çaba sarf eden İl Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz Beye çok teşekkür ediyoruz. Gönderilen 55 adet tableti bugün kendilerine teslim ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

'24 DERSLİKLİ LİSE YAPILACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Korkmaz ise TOBB´un eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "TOBB Bitlis´te sadece eğitime tablet göndererek destek olmadı. Ayrıca Ahmet Eren Bulvarı üzerinde 24 derslikli bir lise yapımıyla da desteklerini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde temeline başlanacak olan lise binasını kısa sürede tamamlayarak eğitime açmayı hedefliyoruz. Bu konuda bizlerin yanında olan Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Davut Tezcan´a da çok teşekkür ediyoruz. Hem tabletler hem de lisenin kazandırılmasında büyük emekleri oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-22 14:29:43



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